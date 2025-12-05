La región Ica se convirtió en sede de la primera edición de ANDESMIN 2025, la convención minera organizada por la Mancomunidad Regional de los Andes (MRDLA), que reúne a Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Junín e Ica.

El evento, inaugurado por el gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado Herrera, se desarrolla del 4 al 6 de diciembre en la Hacienda San Juan y marca un hito para el corredor minero andino, al unir por primera vez la agenda y estrategias de seis regiones productoras para abordar el futuro del sector desde una mirada territorial.

Desarrollo regional

Durante la ceremonia, el gobernador destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre el sector público y privado para garantizar que la minería genere un impacto positivo en las comunidades locales y contribuya al desarrollo regional en áreas como salud, educación e infraestructura.

El director ejecutivo de la Mancomunidad, Jesús Quispe Arones, adelantó que ANDESMIN 2025 tendrá como objetivo central impulsar el Fondo Territorial Andino para la Minería Sostenible, un mecanismo destinado a financiar proyectos sociales y productivos en beneficio de las comunidades, dentro de la estrategia “Crecer en los Andes”.

La convención reúne a líderes del sector minero, empresarial y académico, entre ellos Roque Benavides (Buenaventura), Alex Contreras (BID), Luis del Carpio (ProInversión), Samuel Dyer (Grupo Pro Amazonia), Jorge Merino (exministro de Energía y Minas) y César Campos (analista político).

Los paneles abordarán temas como transición energética, innovación tecnológica, gobernanza social, relación con comunidades, sostenibilidad ambiental y desarrollo de proveedores locales.

