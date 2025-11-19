La Mancomunidad Regional de Los Andes, junto con la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), Marca ProAndes y el Gobierno Regional de Ica, realizó el lanzamiento oficial de ANDESMIN 2025, un foro minero que se desarrollará del 4 al 6 de diciembre en la Hacienda San Juan y que apunta a convertirse en un espacio estratégico para promover una minería sostenible, integral y descentralizada en el país.

Serie de propuestas

El evento surge como una plataforma para abordar desafíos actuales del sector, entre ellos la transición energética, la gestión responsable del agua y la sostenibilidad socioambiental. La propuesta es reunir a representantes de la gran, mediana y pequeña minería para fomentar el diálogo y construir soluciones conjuntas.

Uno de los puntos centrales del lanzamiento fue la participación activa de las seis regiones que integran la Mancomunidad Regional de Los Andes: Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Ica, Junín y Cusco. La presencia de este bloque regional refuerza la apuesta por la descentralización como vía para un desarrollo minero más equitativo.

ANDESMIN 2025 tendrá entre los principales expositores a Roque Benavides, presidente del Directorio de la Cía. de Minas Buenaventura; Alex Contreras, director ejecutivo alterno del BID; Luis Del Carpio,director ejecutivo de ProInversión; Samuel Dyer , presidente del Grupo Pro Amazonia.

También, Nicanor Gonzales, vicerrector de la Escuela de Post Grado USIL; Antonio Castillo, director institucional de la Sociedad Industria de Nacional; Jimmy Pflucker, fundador de Paltarumi; Jorge Merino, exministro de Energía y Minas; y César Campos Rodríguez, periodista y analista político entre otras personalidades.

Durante las jornadas de ANDESMIN 2025 se abordarán seis ejes temáticos, entre ellos Innovación y Tecnología, Seguridad Alimentaria y Transición Energética, con la participación de exministros, especialistas del sector, líderes empresariales y académicos.

