Una campaña de solidaridad viene convocando a la población de Pisco para apoyar al profesor Antony Luján, quien hoy necesita del respaldo de la ciudadanía. Sus organizadores destacan la dedicación del docente a la educación y a sus estudiantes, por lo que han decidido impulsar una actividad benéfica con el objetivo de contribuir a su recuperación y acompañarlo en este momento de lucha.

Apoyo a docente

La Gran Carapulcrada Solidaria se realizará el próximo sábado 24 de octubre, en la loza deportiva de la Alameda, ubicada en calle Ayacucho N.° 629, Pisco. La colaboración será de 15 soles e incluirá una gaseosa, invitándose a familiares, amigos, estudiantes y población en general a sumarse a esta iniciativa y convertir cada plato en una muestra de solidaridad.

Asimismo, quienes no puedan asistir podrán realizar cualquier aporte económico mediante Yape o Plin al 945252297, a nombre de Antony Luján. La campaña busca sumar voluntades para que el profesor Antony sienta el respaldo de la comunidad pisqueña. “Unidos somos más fuertes”, es el llamado de esta jornada solidaria.

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