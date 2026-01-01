La región Ica registró la madrugada de este 1 de enero su primer evento sísmico del año 2026, de acuerdo con el reporte emitido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través del Centro Sismológico Nacional.

Temblor al amanecer

El sismo ocurrió a las 05:20 de la mañana y alcanzó una magnitud de 4.4, con una profundidad de 32 kilómetros. El epicentro se localizó a 70 kilómetros al oeste del distrito de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, con coordenadas -15.26 de latitud y -76.0 de longitud.

El IGP precisó que el movimiento presentó una intensidad III en la escala de Mercalli, siendo percibido de manera leve por la población. Hasta el cierre de este reporte, no se han registrado daños materiales ni heridos.

Las autoridades reiteraron la recomendación de mantener medidas de prevención y preparación ante la ocurrencia de sismos, fenómenos frecuentes en el país debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

