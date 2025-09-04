Un sismo de magnitud 3.9 se registró en la provincia de Ica por la madrugada, según el reporte oficial emitido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). No se reportaron heridos ni daños materiales.

Llamado a la prevención

El evento sísmico ocurrió a las 12:14 de la medianoche y tuvo su epicentro a 27 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, en la provincia y región del mismo nombre. El sismo se originó a una profundidad de 54 kilómetros.

De acuerdo con la escala de intensidad de Mercalli Modificada, el movimiento fue percibido con una intensidad III en la ciudad de Ica, lo que indica una percepción leve entre la población, sin causar daños estructurales ni personales.

Hasta el momento, no se han reportado consecuencias significativas producto del sismo, y las autoridades locales continúan con el monitoreo preventivo.

El IGP recuerda a la población la importancia de mantenerse informada a través de canales oficiales y contar con un plan de emergencia ante futuros movimientos telúricos.

