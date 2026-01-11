El médico Eduardo Marco González Arce fue presentado oficialmente como nuevo Director Ejecutivo del Hospital de Apoyo Palpa, institución perteneciente a la Unidad Ejecutora 407, en la región Ica.

Gestión en salud

La designación se formalizó mediante la Resolución Gerencial Regional N.° 001-2026-GORE-ICA/GGR, con la cual González Arce asume el cargo en reemplazo del M.C. Héctor Gonzalo Quispe, quien venía desempeñando funciones en la dirección del nosocomio.

El nuevo director no es ajeno a la gestión hospitalaria en Palpa, ya que ocupó anteriormente este mismo cargo alrededor del año 2016, experiencia que le permitió conocer de cerca la realidad y necesidades del establecimiento de salud.

VIDEO RECOMENDADO