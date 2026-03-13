Un momento de tensión se registró en los exteriores de la Municipalidad Distrital de Marcona, en la provincia de Nasca, cuando Alexis Rondón Valdivia, precandidato a la alcaldía del distrito, intentó encadenarse en la puerta principal del municipio como forma de protesta.

Medida radical

El hecho ocurrió luego de que, según indicó, no lograra ser atendido por las autoridades municipales para exponer una denuncia relacionada con presuntos abusos laborales en una obra que se ejecuta en la zona. Tras varios minutos, personal de serenazgo y efectivos policiales intervinieron para impedir que concretara la medida.

Rondón Valdivia sostuvo que su protesta responde a lo que considera una atención selectiva por parte de la autoridad edil. “Tenemos una autoridad que es selectiva y solo atiende a ciertas personas”, manifestó durante el incidente.

La acción también estaría vinculada a la denuncia realizada por un trabajador sobre presuntas irregularidades laborales en un conocido consorcio, que ejecuta trabajos en el distrito.

Según la denuncia, el trabajador habría sido despedido de manera arbitraria tras reportar diversas situaciones dentro de la obra, entre ellas la presunta falta de atención a un trabajador accidentado, retrasos en el pago de haberes, ausencia de equipos de protección personal (EPP) y el pago de remuneraciones mediante transferencias por aplicaciones digitales, entre otros.

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