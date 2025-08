Claudio Ayre Dávila, agricultor afectado en un accidente de tránsito con un vehículo del Gobierno Regional de Junín, continuará encadenado a las puertas de dicha institución luego de que la reunión sostenida este lunes con funcionarios regionales no llegara a ningún acuerdo.

“El conductor dice que me quiere arreglar, pero no hay nada claro, ni documentos ni efectivo. Además, quiere pagar en partes. Así no se puede”, señaló Ayre tras salir de la reunión, en la que fue llevado a conversar directamente con el chofer implicado en el accidente.

El agricultor afirma que el responsable del choque, identificado como Gustavo Efraín Chocce Rojas, tendría retenida su licencia de conducir. Según Ayre, se había acordado inicialmente una indemnización de S/12 mil sobre un daño total estimado en S/22 mil, pero luego se le propuso un pago fraccionado con una inicial de S/3 mil, oferta que rechazó por falta de formalidad.

Finalmente, Ayre también declaró que durante la campaña electoral prestó su camioneta por un monto de S/8 mil a favor del actual gobernador Zósimo Cárdenas, quien, según afirma, le prometió un puesto de trabajo tras asumir el cargo. Sin embargo, esa promesa tampoco se habría cumplido.