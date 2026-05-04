Un operativo de control ambiental permitió detectar y desmantelar instalaciones improvisadas vinculadas a presuntas actividades de minería ilegal en el sector Huaricangana, dentro de la Reserva Nacional San Fernando, en el distrito de Marcona, en la provincia de Nasca.

Zona protegida

La intervención se realizó en una zona de difícil acceso, donde personal especializado halló campamentos rústicos instalados en medio del área natural protegida. En el lugar se evidenció que las estructuras habrían sido utilizadas durante un periodo prolongado.

Durante el operativo se evidenció un socavón y se procedió al retiro de dos campamentos, además de diversos objetos abandonados como frazadas, colchones, cascos mineros y utensilios que habrían servido para la permanencia de personas en el área.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue la presencia de extensas láminas de plástico, que alcanzaban aproximadamente 150 metros, las cuales habrían sido utilizadas para cubrir excavaciones o proteger herramientas empleadas en actividades no autorizadas.

Las autoridades señalaron que estos hallazgos refuerzan la sospecha de la minería ilegal dentro de una zona ecológicamente sensible, donde cualquier actividad extractiva está prohibida sin autorización.

Si bien los bienes incautados tienen un valor aproximado de S/ 2,800, el daño potencial al ecosistema es mucho mayor, debido a la alteración del suelo y el impacto en la fauna que habita la reserva.

Con esta acción, se logró recuperar el control del área intervenida. Sin embargo, las autoridades advirtieron que el monitoreo continuará debido a la vulnerabilidad del territorio y la presencia recurrente de actividades informales en zonas protegidas.

Cabe señalar que, en marzo del 2026, ocho campamentos rústicos y un socavón vinculados a la minería ilegal fueron destruidos dentro de la Reserva Nacional San Fernando. La intervención estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ica, con apoyo policial y personal del Sernanp.

La diligencia se realizó en el sector sur del cerro Huaricangana, donde se detectó infraestructura improvisada utilizada como base de operaciones para la extracción clandestina de minerales. Las estructuras funcionaban como alojamiento y centro logístico para actividades ilícitas dentro del área protegida.

En el lugar se encontraron colchones, frazadas, bidones de combustible y utensilios empleados en labores mineras. También se identificó un socavón abierto para la explotación, evidencia directa de intervención sobre el terreno en una zona donde este tipo de actividad está prohibida.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO