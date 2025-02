La ciudadana Milagritos De La Cruz Mendoza, promotora de la revocatoria contra el alcalde de Marcona, Joel Rosales Pacheco, se pronunció en un documento a la opinión pública, donde señala una serie de irregularidades cometidas por el Reniec.

Denuncias en el proceso

Detalló que el11 de octubre del 2024 se presentó ante el Reniec las listas de adherentes para la revocatoria contra el alcalde de Marcona, Joel Rosales Pacheco, para el procedimiento de verificación de firmas. Sin embargo, se ha constatado que de las 2,672 firmas declaradas “Valido” en la primera verificación realizada el 31 de octubre de 2024, increíblemente 968 firmas en la segunda verificación llevada a cabo el 09, 10 y 13 de enero de 2025 han sido declaradas “No Valido”. De manera inversa, 727 firmas que en la primera verificación fueron declaradas “No Valido”, en la segunda verificación han sido calificadas como “Valido”, poniendo en juicio el procedimiento de verificación de firmas del Reniec y las acciones de sus funcionarios.

De la Cruz Mendoza, añadió que en la segunda verificación de firmas, Reniec no valoró las declaraciones juradas presentadas, por lo tanto, incumplió con lo ordenado por el Jurado Nacional de Elecciones en la Resolución N° 441-2024-JNE, de fecha 19 de diciembre del 2024, mediante la cual reconoce el valor de las declaraciones juradas presentadas con firmas legalizadas, de personas que expresan no solo su voluntad de revocar a la autoridad, sino que también ratifican haber firmado los planillones de adherentes. Asimismo, Reniec no ha cumplido con modificar su procedimiento de verificación de firmas, tal como lo ordenó el Jurado Nacional de Elecciones en la referida resolución.

¿Cómo es posible que un verificador o un perito a simple vista determine que la firma que está en el planillón de adherentes no le corresponde al ciudadano firmante, pese a que este mismo lo confirma en una declaración jurada firmada y legalizada por notarías diferentes? Esto demuestra que Reniec ha actuado con criterios subjetivos y carecen de un criterio uniforme y técnico. Asimismo, al no tomar en cuenta las declaraciones juradas, han incumplido la propia jurisprudencia de la Gerencia General de la Reniec, toda vez que en la Resolución General N° 000003-2024/GG/RENIEC, del 26 de setiembre de 2024, valoró declaraciones juradas en el marco de un procedimiento de verificación semiautomático de firmas, en concordancia con los principios de presunción de veracidad y de verdad material, consecuentemente, Reniec no respeta sus propios precedentes”, se lee en el documento.

Presentan apelación

Cabe mencionar que se ha presentado un recurso de apelación contra el Acta N° 02 emitida por el Reniec, el 14 de enero del 2025 en el cual quedan plenamente demostradas las actuaciones irregulares, sin embargo, a la fecha está pendiente de que sea resuelta por la Gerencia General de la Reniec.

“Esperamos que cumplan con su propio precedente establecido en la Resolución General N° 000003-2024/GG/RENIEC, que declaren válidas las declaraciones juradas y que emitan la constancia correspondiente para pasar a la siguiente etapa, para no perjudicar la voluntad del pueblo de Marcona de revocar al alcalde Joel Rosales Pacheco”, finaliza la documentación firmada por Milagritos De La Cruz Mendoza y el presidente del Frente De Defensa de Los Derechos del Desarrollo del Pueblo de Marcona, Javier Salazar Blanco.

