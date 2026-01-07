La empresa minera Shougang Hierro Perú, informó que, ante versiones inexactas sobre la dotación del servicio de agua que brindan, deben indicar los siguiente:

1: La empresa Shougang, de acuerdo a su capacidad instalada (motores, bombas de agua, tubería, etc.) recibe de los 3 pozos de Jahuay 4587 m3 de agua por día promedio, que se distribuye de la siguiente manera:

Añaden que, los 03 pozos de Jahuay están produciendo a su máxima capacidad que es 58 litros por segundo considerando las perdidas ya no podemos aumentar la capacidad de dotación de agua.

En la misma línea, detallan que, “La autoridad del agua (A.N.A.) autorizó 630,000 m3 de agua por año, equivalente a 1,726 m3 por día y Shougang cumple con entregar esta cantidad a la municipalidad distrital de Marcona a un costo de producción de S/0.40 m3, no obteniendo ninguna ganancia por ello, además la entrega de esta dotación se da bajo la supervisión de un medidor el mismo que es revisado frecuentemente por un representante de la Municipalidad; y en el caso de la entrega de agua por cisterna lamentablemente la municipalidad muchas veces no recoge en sus camiones cisterna (sábados, domingos y feriados) el agua que tiene aprobada para su distribución en los AAHH y PPJJ, lo que genera los reclamos de los pobladores”.

El comunicado también precisa que, “el Municipio de Marcona no viene pagando el servicio de agua, acumulando una deuda aproximada de S/1 100 000,00 soles (Un Millón cien mil soles) y que a pesar de no pagar se le sigue brindando el abastecimiento de agua. ¿Por qué no paga, si cobra puntualmente a nuestros vecinos?“.

4: Hay quejas de parte de la población más necesitada que dice que reciben agua cada 15 días, que el costo del agua es muy alto (entre S/30.00 y S/35.00 soles m3) y que no reciben ningún comprobante por la compra; lo que indicaría que no hay una correcta administración.

5: De acuerdo a la Ley (D.L. Nº 1280, Ley N.º 26338, D.S. N° 017-2001-PCM y D.L. N.º 25965), es obligación del Estado (Municipalidad Provincial de Nasca) contratar o dar en concesión a una empresa autorizada por la SUNASS para que brinde el servicio de agua y desagüe a la población, y no le corresponde a la municipalidad distrital de Marcona tener a su cargo el servicio de agua y desagüe.

6: En Mayo del 2021 Shougang Hierro Perú inició un proceso en el Juzgado Mixto de Marcona, con el fin de que la Municipalidad sincere las cuentas con respecto a la venta del servicio de agua a la población, lográndose una sentencia definitiva y dispuesto su ejecución por parte del Poder Judicial el 12 de diciembre del 2025 en la que se resuelve que la Municipalidad debe presentar el libro o padrón de usuarios del servicio de agua potable y el detalle de las tarifas de cobro a los usuarios con o sin red de saneamiento; así como el libro de ingresos y gastos del servicio de agua potable y el detalle del destino del dinero recaudado, con copia al Ministerio Público a fin de proceder de acuerdo a sus atribuciones y dándole la orden de entrega de esta documentación en tres días luego de emitida la resolución.

7: Por tal razón, al seguir brindando la dotación de agua a la Municipalidad, quien no transparenta los ingresos por la venta del servicio de este líquido elemento, constituiría una complicidad de un hecho ilícito, en el que ningún ciudadano ni empresa debe participar. Más aun siendo las promesas de la autoridad edil en el año 2023 que se tendría la buena pro para los servicios de agua, luz y desagüe; siendo claramente otra promesa de campaña incumplida.

En el comunicado se añade que, además, la Municipalidad de Marcona, pudo haber implementado como una solución a la problemática del agua, la implementación del uso de agua salada para los servicios higiénicos de la población

“La solución a la actual problemática del agua es poner una empresa que se encargue del servicio de agua y desagüe como en el resto del país y que tenga experiencia en ello, además tiene que administrar, gestionar, apoyar y exigir que se dé la culminación de la obra “Agua para todos” que se inició en el año 2008 y se dijo que se culminaría en el año 2014, sin embargo, han pasado 18 años y aún no se culmina la obra. Resulta increíble que habiéndose invertido hasta ahora más de 40 millones de soles en un proyecto de “agua para todos” hasta ahora ninguna gota de agua llegue a Marcona", indican.

La empresa finalizó señalando que, “Shougang Hierro Perú a través de la ejecución de un proyecto de Obras por Impuestos puede ayudar a encontrar un pozo para la solución del suministro de agua dulce para la población de Marcona, evitando así dilatar una obra postergada por tantos años a través de falsas promesas, tan solo para favorecer intereses personales y de campañas políticas que buscan reelección. Esta iniciativa refleja el compromiso de la empresa con el bienestar de la población y con el desarrollo sostenible de Marcona”.

