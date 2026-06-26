Un trabajador de 38 años, identificado como Alex Armando Huamani Acuache, se encuentra postrado en una cama en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, en Lima, según su denuncia, tras sufrir un grave accidente laboral que le provocó lesiones severas en la columna vertebral. El caso ha generado una denuncia por presunto despido arbitrario, hostigamiento laboral y abandono, en la que se encuentran involucradas una empresa minera y otra contratista para el servicio de tercerización.

Situación del trabajador

De acuerdo con la información recopilada, el trabajador inició labores el 21 de marzo de 2025 como técnico electricista, bajo un contrato de trabajo a plazo fijo por obra determinada o servicio específico, suscrito con la empresa Sinton International Industrial, representada por Chen Wen Hua.

El contrato establece que la empresa ejecuta servicios de tercerización vinculados a la obra denominada “Servicio de tercerización del área 601N”, desarrollada en coordinación con la empresa Minera Shouxin Perú, identificada como “el cliente” dentro del documento contractual. En dicho marco, el trabajador fue asignado a labores operativas en el área correspondiente a la unidad minera.

Según la denuncia, el accidente laboral ocurrió el 26 de octubre de 2025, durante el desarrollo de sus funciones, generándole lesiones de alta gravedad en la columna, condición que lo mantiene inmovilizado por meses. Debido a la complejidad del caso, se ha programado una intervención quirúrgica de neurocirugía para hoy viernes 26 de junio.

El caso ha sido descrito por el trabajador como una situación de abandono laboral, al sostener que, pese a la gravedad del accidente y el estado crítico de salud, no habría recibido el respaldo adecuado por parte de la empresa empleadora ni de la empresa minera.

Asimismo, se señala que el trabajador habría sido desvinculado el 31 de diciembre de 2025, hecho que ha sido calificado como un presunto despido arbitrario, ocurrido meses después del accidente laboral. Esta situación ha generado cuestionamientos respecto al cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, así como de las responsabilidades derivadas de la tercerización laboral.

En la denuncia también se sostiene que tanto la empresa contratista Sinton International como la empresa principal Minera Shouxin. tendrían responsabilidad en los hechos, al tratarse de un esquema de subcontratación en el que el trabajador prestaba servicios en instalaciones vinculadas a la operación minera.

El caso no solo ha sido expuesto en el ámbito laboral, sino también en el Congreso de la República. En febrero de 2026, el congresista Jorge Marticorena solicitó una investigación urgente ante la Sunafil, tras sostener una reunión de trabajo con el superintendente Edgar Vallejos Florián y su equipo técnico, en la que participó el propio trabajador afectado.

Durante dicha reunión, se expuso la denuncia por presunto despido arbitrario, hostigamiento laboral y el grave accidente ocurrido en el distrito de San Juan de Marcona (Nasca), donde el trabajador cumplía funciones dentro de la cadena de tercerización vinculada a la operación minera.

De acuerdo con lo planteado ante Sunafil, el accidente habría ocurrido en el marco de sus labores operativas, derivando en una situación médica crítica que requirió intervención quirúrgica y tratamiento especializado prolongado. Sin embargo, la situación laboral del trabajador no habría sido regularizada de manera adecuada. El caso ha abierto nuevamente el debate sobre las condiciones de seguridad en el trabajo.

EL DATO: El trabajador señaló que la operación tiene un costo de hasta 30 mil soles y es de urgencia para que pueda recuperarse.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO