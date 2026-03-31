La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó el domingo 29 de marzo, la primera de las dos jornadas presenciales de capacitación dirigidas a los ciudadanos que fueron seleccionados para ser miembros de mesa en las elecciones generales.

Capacitados para comicios

La jornada se desarrolló, desde las 8:00 de la mañana, en 4211 locales –la mayoría de ellos, instituciones educativas– en todas las regiones del país. Hasta las 2:00 de la tarde, habían sido capacitados 123 mil 584 miembros de mesa, quienes recibieron orientación y practicaron con materiales similares a los que se usarán el día de la votación. Esta cantidad aumentó al concluir la jornada de capacitación del mismo domingo.

La selección de miembros de mesa se llevó a cabo, mediante sorteo público, el 29 de enero. En total, fueron sorteados 834 894 ciudadanos, pues por primera vez se consideraron, para cada mesa, seis suplentes, además de los tres miembros titulares.

Tanto los titulares como los suplentes han sido convocados a recibir capacitación con el fin de que puedan desempeñar su rol de manera adecuada el 12 de abril. Todos ellos pueden capacitarse de manera presencial –asistiendo a las jornadas o acercándose a las oficinas que la ONPE ha instalado en distritos y en centros poblados– o de manera virtual, a través de la plataforma ONPEduca (capacitate.onpe.gob.pe).

Sumando todas las modalidades de capacitación, ya han sido capacitados 228 572 miembros de mesa, lo que equivale al 27.39 % del total de los ciudadanos seleccionados.

Asimismo, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica desarrolló con éxito la primera jornada de capacitación dirigida a los miembros de mesa, en el marco de las Elecciones Generales 2026. Esta actividad se llevó a cabo de manera simultánea en 30 locales distribuidos en 24 distritos y un centro poblado de las provincias de Ica, Nasca y Palpa.

Durante la jornada, los participantes recibieron instrucción teórica y práctica sobre las funciones que desempeñarán el día de la votación, incluyendo la instalación de la mesa, el sufragio y el escrutinio. Asimismo, se reforzaron los procedimientos establecidos para garantizar la transparencia y el correcto desarrollo del proceso electoral.

La jefa de la ODPE Ica, Ing. Elsa Panta Ymán, destacó la importancia de la participación activa de la ciudadanía en estas jornadas, ya que contribuye al fortalecimiento de la democracia y al desarrollo de unas elecciones ordenadas y confiables.

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