En el marco de las Elecciones Generales 2026, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica instó a los miembros de mesa, electores y demás actores electorales de las provincias de Ica, Nasca y Palpa a capacitarse mediante los cursos virtuales que ofrece la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a través de su plataforma ONPEduca.

Hasta el 11 de abril

Para ello, los ciudadanos de la región pueden acceder a la herramienta digital ingresando al enlace https://capacitate.onpe.gob.pe. Las personas interesadas en desarrollar los cursos virtuales pueden hacerlo durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, hasta el sábado 11 de abril.

En el curso virtual para miembros de mesa, quienes asuman esta responsabilidad podrán conocer detalladamente los pasos para la instalación de la mesa de sufragio, así como las funciones que debe cumplir cada integrante según el cargo al que fue designado. Asimismo, se explica el procedimiento que se debe seguir durante el escrutinio y el llenado de las actas electorales.

Por otro lado, la asignatura dirigida a los personeros de las organizaciones políticas brinda información de carácter técnico-legal para un mejor desempeño de su labor de representación. También se detallan los pasos para su acreditación y las funciones que deben cumplir durante la jornada electoral.

Los ciudadanos encontrarán en cada asignatura virtual videos tutoriales diseñados para cada tipo de actor electoral. Al finalizar el curso, se habilitará una evaluación que permitirá comprobar los conocimientos adquiridos, así como una encuesta que deberá ser completada por los participantes. Asimismo, podrán descargar material complementario para reforzar su aprendizaje, como cartillas, manuales, trípticos y afiches, entre otros recursos.

De otro lado, la jefa de la ODPE Ica, Elsa Panta Ymán, informó que los miembros de mesa pueden ingresar con su número de DNI al enlace https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/ para descargar su credencial, así como registrar la modalidad de cobro de los 165 soles que recibirán por asumir el cargo el día de la jornada electoral.

Asimismo, señaló que los miembros de mesa también pueden acercarse a recoger su credencial en las oficinas distritales o de centros poblados de la jurisdicción electoral o en la sede principal de la ODPE, ubicada en la av. Nicolás de Rivera el Viejo Mz. B Lote 4, urb. Sol de Ica.

