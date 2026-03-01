La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica desarrolló este 26 de febrero una intensa campaña de difusión del proceso electoral en las provincias de Ica, Nasca y Palpa, con miras a las Elecciones Generales que se realizarán el próximo 12 de abril.

Trabajo de campo

La actividad se inició en la Plaza de Armas de Ica, donde el personal de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales Ica brindó información y orientación a la ciudadanía mediante la entrega de cartillas informativas y la difusión del aplicativo oficial https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/, habilitado para las Elecciones Generales 2026. Posteriormente, la jornada se trasladó a las principales calles, centros comerciales y mercados de la ciudad, con el objetivo de alcanzar a un mayor número de electores.

Durante la actividad, los ciudadanos manifestaron especial interés en conocer detalles sobre la cédula de votación, la forma correcta de emitir su voto, la ubicación de su local de votación, la designación como miembros de mesa y las multas electorales, entre otros temas vinculados al proceso electoral.

La jefa de la ODPE Ica, Elsa Panta Ymán, informó que los miembros de mesa, electores y demás actores electorales pueden capacitarse de manera presencial en las oficinas distritales o virtualmente a través de la plataforma ONPEDUCA (https://capacitate.onpe.gob.pe/ciudadano/auth ), implementada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

En la jurisdicción de la ODPE Ica, un total de 12,447 ciudadanos han sido seleccionados como miembros de mesa, entre titulares y suplentes, para integrar las 1,383 mesas de sufragio que se instalarán en 150 locales de votación, distribuidos en 24 distritos y un centro poblado.

