En el marco de las Elecciones Generales 2026, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica recibió el material de capacitación que será empleado en la preparación de los diversos actores electorales que participarán en los comicios del próximo 12 de abril, en las provincias de Ica, Nasca y Palpa.

Para miembros de mesa

Entre los instrumentos recibidos se encuentran materiales pedagógicos que replican con exactitud las condiciones de una mesa de sufragio, los cuales serán utilizados en los talleres que se desarrollarán en las oficinas distritales y de centros poblados de la circunscripción electoral, así como en las jornadas masivas de capacitación a miembros de mesa programadas para los días 29 de marzo y 5 de abril.

Los paquetes recibidos contienen kits de instalación, modelos de cédulas de sufragio y actas de escrutinio, manuales de instrucciones, ánforas plegables, sobres plásticos y otros insumos indispensables que permiten desarrollar simulacros reales, fortaleciendo así la correcta aplicación de los procedimientos el día de la jornada electoral.

Asimismo, se ha recibido material diferenciado destinado a la capacitación de personeros, electores, integrantes de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú (PNP), representantes del Ministerio Público y personas con discapacidad.

En los próximos días, los instrumentos serán distribuidos a las 28 oficinas distritales y a un centro poblado de la jurisdicción, con el propósito de capacitar a los 12,447 miembros de mesa, entre titulares y suplentes. Ellos ejercerán sus funciones en 1,383 mesas de sufragio, donde votarán 403,637 ciudadanos habilitados de las provincias mencionadas.

