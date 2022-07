El consejero regional por Ica, César Magallanes Dagnino, evidenció que 2400 metros de defensa ribereña con gaviones no se ejecutarán en el ítem I en la obra del río Ica que comprende desde la bocatoma acequia nueva La Mochica hasta el vertedero Saraja.

Fiscalización en obra

Informó que la obra en dicho tramo tuvo una inversión inicial de S/ 30 millones 577 mil 705 y a la fecha el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (Petacc) le pagó al Consorcio Ribereño San Juan la suma de S/ 33 millones 576 mil 854.

La obra tiene un avance físico hasta mayo de 92.48% y se ejecuta en una longitud de 8.29 kilómetros y comprende los distritos de San Juan Bautista, La Tinguiña e Ica.

En un recorrido por el lugar, evidenció que el fondo o lecho del río aún falta hacer los trabajos de enmallado tipo gavión y a la margen izquierda aguas abajo de la bocatoma acequia La Mochica no se ejecutarán los trabajos de defensas ribereñas con gaviones.

“Realicé las indagaciones y me informan que no se ejecutarán trabajos de defensas ribereñas en la margen izquierda porque no está estipulado en el expediente técnico, quedando vulnerable este tramo de más de dos kilómetros a cualquier desborde que se podrían registrar en el período de lluvias”, dijo.

En sentido exhortó al gerente del Petacc, Elder Agüero Rospigliosi, a sincerar la información a la opinión pública.

“En su presentación ante el pleno del Consejo Regional de Ica, Agüero, informó que los trabajos consistían en la protección de ambas márgenes del río Ica con gaviones, sin embargo, no se realizarán argumentando que existe defensas ribereñas, pero esto ya cumplieron su vida útil”, sostuvo.

Denunció que solo en algunos tramos de los 8 kilómetros del lecho del río se han realizado los trabajos de enmallado.

“Al Consorcio Ribereño San Juan ya se le pagó más del monto inicial del contrato firmado y espero que esto no sea excusa para solicitar un presupuesto adicional como ya es costumbre”, puntualizó.