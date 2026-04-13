Un grupo de más de 20 adultos mayores de la provincia de Nasca volverá a las aulas como parte de una iniciativa orientada a fortalecer la educación inclusiva en la región. La actividad se desarrolla en el marco del programa COREPAM, mediante la implementación de un taller de alfabetización dirigido a personas de la población adulta mayor.

Por la educación

El programa busca brindar oportunidades educativas a ciudadanos que, por diversas razones, no pudieron acceder a la educación básica en su momento. A través de esta iniciativa, los participantes podrán desarrollar habilidades de lectura y escritura, contribuyendo así a su autonomía personal y a una mejor calidad de vida.

La ejecución del proyecto es resultado de un trabajo articulado entre la Gerencia Regional de Desarrollo Social, la Dirección Regional de Educación de Ica y la Municipalidad Provincial de Nasca. Estas instituciones han coordinado esfuerzos para poner en marcha el taller, el cual se desarrolla en espacios acondicionados para facilitar el aprendizaje de los participantes.

Desde las instituciones involucradas se destacó la importancia de promover programas educativos dirigidos a la población longeva, reconociendo su derecho a acceder a oportunidades de formación a lo largo de toda su vida.

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