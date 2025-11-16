convocó a cientos de vecinos en Chincha. En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el Hospital René Toche Groppo realizó una jornada preventiva que combinó detección temprana, educación nutricional y actividades físicas para promover

Atención profesional

Según informó su director, Dr. Luis Saravia, la campaña superó las 600 atenciones en especialidades como medicina general, endocrinología, odontología, farmacia y terapia física. La población accedió a tamizaje de glucosa, control de presión arterial, peso, talla y orientación para reducir los factores de riesgo.

Además de la atención médica, el hospital desarrolló sesiones de alimentación saludable y talleres de taichí, una disciplina recomendada para pacientes con diabetes por su impacto en el equilibrio, la movilidad y el manejo del estrés.

El gerente de EsSalud Ica, Dr. Roberto Almeida Donaire, destacó la labor del personal y subrayó la importancia de llevar campañas de prevención directamente a la población. “La salud preventiva es clave para Chincha y para toda la región”, señaló.

De manera simultánea, el Hospital Félix Torrealva Gutiérrez desarrolló otra jornada preventiva por el Día Mundial de la Diabetes, poniendo énfasis en educación y hábitos saludables.

Los asistentes recibieron tamizaje de glucosa, control de presión arterial y participaron en charlas sobre alimentación saludable, además de talleres prácticos de preparación de comidas balanceadas. También se dictaron sesiones de taichí y se ofreció vacunación, completando un servicio integral.

VIDEO RECOMENDADO

TAGS RELACIONADOS