La lucha contra la diabetes convocó a cientos de vecinos en Chincha. En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el Hospital René Toche Groppo realizó una jornada preventiva que combinó detección temprana, educación nutricional y actividades físicas para promover estilos de vida saludables.

Atención profesional

Según informó su director, Dr. Luis Saravia, la campaña superó las 600 atenciones en especialidades como medicina general, endocrinología, odontología, farmacia y terapia física. La población accedió a tamizaje de glucosa, control de presión arterial, peso, talla y orientación para reducir los factores de riesgo.

Además de la atención médica, el hospital desarrolló sesiones de alimentación saludable y talleres de taichí, una disciplina recomendada para pacientes con diabetes por su impacto en el equilibrio, la movilidad y el manejo del estrés.

El gerente de EsSalud Ica, Dr. Roberto Almeida Donaire, destacó la labor del personal y subrayó la importancia de llevar campañas de prevención directamente a la población. “La salud preventiva es clave para Chincha y para toda la región”, señaló.

De manera simultánea, el Hospital Félix Torrealva Gutiérrez desarrolló otra jornada preventiva por el Día Mundial de la Diabetes, poniendo énfasis en educación y hábitos saludables.

Los asistentes recibieron tamizaje de glucosa, control de presión arterial y participaron en charlas sobre alimentación saludable, además de talleres prácticos de preparación de comidas balanceadas. También se dictaron sesiones de taichí y se ofreció vacunación, completando un servicio integral.

VIDEO RECOMENDADO