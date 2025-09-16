El intenso oleaje que afecta constantemente el litoral de Pisco viene deteriorando de manera acelerada los restos del antiguo muelle fiscal, una estructura emblemática para la historia portuaria de la ciudad. Vecinos y visitantes observan con preocupación cómo, semana tras semana, esta reliquia patrimonial desaparece bajo la fuerza del mar.

Solo quedan fragmentos

Actualmente, más del 80% del muelle ha sido devastado por las olas, dejando apenas fragmentos de lo que en su momento fue un punto clave para la economía local y nacional. Historiadores señalan que esta infraestructura, construida en 1880, jugó un papel fundamental en la explotación y transporte del guano proveniente de las islas, un recurso vital para el país en esa época.

A pesar de su valor histórico y cultural, los intentos por conservar y poner en valor el muelle han sido infructuosos. Diversas gestiones han pasado sin concretar acciones efectivas, evidenciando un preocupante desinterés en la preservación de este patrimonio.

La comunidad lamenta la inminente pérdida de este símbolo pisqueño y hace un llamado para que las autoridades tomen medidas urgentes que permitan salvaguardar lo que aún queda del muelle fiscal antes de que desaparezca definitivamente.

VIDEO RECOMENDADO