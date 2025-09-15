La madrugada de este domingo, el muelle fiscal de Pisco sufrió una nueva afectación producto de los oleajes anómalos que golpearon con fuerza la costa.

Oleaje destructor

El mar embravecido, con olas de gran tamaño, provocó que la plataforma se partiera y que los tablones fueran arrastrados hasta la orilla. Las imágenes captadas en el lugar mostraron cómo los restos de madera se dispersaron tanto hacia el norte como hacia el sur del litoral, representando un riesgo para los transeúntes que se acercaron a observar el daño.

El desprendimiento de la estructura se habría producido durante la madrugada, cuando el mar alcanzó su mayor intensidad. A primera hora del día, ya se podían ver tablones de diferentes tamaños varados en la playa, evidencia de la magnitud del impacto.

La Capitanía de Puerto de Pisco confirmó que, debido a los oleajes anómalos, se suspendieron las salidas marítimas turísticas hacia las Islas Ballestas. Los recorridos se redujeron únicamente hasta Isla Blanca, generando malestar en los visitantes que llegaron a la zona durante el fin de semana.

Testigos señalaron que acercarse al área del muelle es peligroso, ya que parte de la estructura que quedaba en pie se encuentra debilitada y en riesgo de colapsar. La Policía y personal de la Marina recomendaron a la población mantenerse alejada para evitar accidentes.

El muelle fiscal, que ya había sufrido daños en ocasiones anteriores, quedó una vez más gravemente afectado. Se espera que en los próximos días las autoridades locales y marítimas evalúen el nivel de deterioro y definan acciones para garantizar la seguridad en la zona.

