Se acercan las celebraciones de fin de año y no podían faltar los avances en el turismo de Ica: la región continúa fortaleciéndose como uno de los destinos más visitados del país, destacando por su capacidad para atraer a miles de visitantes cada año.

Panorama al 2025

Al cierre de 2024, la región registró más de 1.3 millones de arribos nacionales a hospedajes, cifra que muestra una recuperación frente a los niveles evidenciados en el periodo pre pandemia (1.5 millones). Por su parte, los arribos extranjeros, alcanzaron más de 320 mil, indicador que contrasta con lo obtenido en años pre pandemia (312 mil).

“El alto flujo de viajes y el incremento sostenido de visitantes fortalecen la demanda de servicios locales, dinamizan el transporte y la actividad hotelera, y generan mayores oportunidades para pequeños y medianos emprendimientos vinculados al sector. Ica se está posicionando como una de las regiones que más movimiento atrae, donde cada visitante aporta al desarrollo y a la generación de empleo en la región”, explicó Cesar García, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).

Este desempeño ha continuado presentándose este año, mostrando un notable dinamismo turístico entre enero y mayo: se registraron más de 600 mil arribos nacionales en hospedajes.

A nivel internacional, en tanto, el crecimiento es aún más significativo: los hospedajes recibieron más de 140 mil visitantes extranjeros, confirmando el creciente interés global por el destino.

Precisamente, este flujo constante de turistas se ve directamente reflejado en Las Islas Ballestas, uno de los destinos más emblemáticos y fotografiados de la región. Su rica biodiversidad, que incluye colonias de lobos marinos, pingüinos de Humboldt, y diversas especies de aves guaneras, la posiciona como el atractivo más visitado de la región, según el Mincetur.

“Un Estado que planifica, invierte y trabaja de manera articulada puede asegurar que el aumento de visitantes se traduzca en más oportunidades económicas locales, mayor formalización y una oferta turística sostenible que preserve los activos naturales que hoy impulsan la llegada de miles de viajeros”, puntualizó.

Seguridad para visitantes

Pese al avance, el sector enfrenta un reto que puede afectar la experiencia del viajero: la inseguridad en zonas urbanas y puntos turísticos, un problema que limita la competitividad regional.

Al respecto, García indicó que, para que Ica pueda sostener este crecimiento, es fundamental reforzar la seguridad ciudadana, especialmente en los circuitos turísticos y las rutas de acceso. “La coordinación entre autoridades, operadores turísticos y comunidades locales es fundamental para ofrecer una experiencia segura y confiable al visitante”, añadió García.

