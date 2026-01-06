Con una multitudinaria participación de fieles, la provincia de Pisco vivió la solemne clausura del Año Santo Jubilar 2025, un acontecimiento de profunda significación religiosa para la comunidad católica. En este marco, destacó la salida en anda de la venerada imagen del Señor de la Agonía, Patrón Jurado y Protector de la provincia, quien presidió las principales actividades litúrgicas programadas para este cierre jubilar.

Devoción católica

Tal como estuvo previsto, a las 7:30 de la mañana se dio inicio al recorrido procesional desde la iglesia Belén hasta el atrio de la iglesia matriz San Clemente. En este punto se celebró la Santa Misa concelebrada, que contó también con la presencia de la imagen de la Santísima Virgen del Carmen, congregando a cientos de feligreses que, pese al intenso sol, acompañaron con fe y devoción cada momento de la ceremonia.

Durante la homilía, el párroco de Pisco, padre Pedro Guillén, resaltó la importancia de haber sido partícipes de un Jubileo de alcance mundial, denominado “Peregrinos de la Esperanza”. En su mensaje, exhortó a los fieles a fortalecer su vida cristiana y a mantener una relación constante con Cristo, subrayando el sentido de reflexión, reconciliación y renovación espiritual que caracteriza a un Año Santo.

La jornada estuvo cargada de emotividad y recogimiento, evocando además un momento histórico para la población pisqueña: la recordación de que, hace 25 años, la imagen del Señor de la Agonía también recorrió las calles de la ciudad en un contexto jubilar. Esta nueva salida procesional fue posible gracias al trabajo de la Hermandad del Señor de la Agonía, custodios del templo Belén, con el respaldo de los sacerdotes de la parroquia San Clemente.

A lo largo del recorrido, numerosos vecinos rindieron espontáneos homenajes a la sagrada imagen, levantando altares y arcos florales en señal de fe y gratitud. Finalmente, alrededor de las 4:00 de la tarde, el Señor de la Agonía retornó a la iglesia Belén, dando cierre oficial al Año Jubilar 2025 en Pisco, en medio de expresiones de fervor, nostalgia y esperanza renovada entre los asistentes.

