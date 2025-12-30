La Hermandad del Señor de la Agonía oficializó la programación de la Solemne Clausura del Año Santo Jubilar 2025, que se desarrollará del viernes 2 al domingo 4 de enero en la ciudad de Pisco. Este acontecimiento religioso marca el cierre de un periodo especial de fe y renovación espiritual, congregando a la comunidad parroquial y feligresía en torno a su Patrón Jurado y Protector.

Fe y devoción

Las actividades comenzarán el viernes 2 de enero a las 8:00 p. m. con la solemne bajada extraordinaria del Señor de la Agonía, seguida de la veneración de la sagrada imagen a las 8:30 p. m. El sábado 3 de enero, desde las 9:00 a. m., continuará la veneración, culminando al mediodía con la entronización de la imagen en su anda procesional.

La jornada central se realizará el domingo 4 de enero, con el recorrido procesional extraordinario a partir de las 7:30 a. m., seguido de la solemne misa de clausura a las 11:00 a. m. en el atrio de la Parroquia San Clemente. Las actividades culminarán a las 4:00 p. m. con el ingreso del Señor de la Agonía a su templo Belén, cerrando así este significativo periodo de gracia que se celebra cada 25 años.

La clausura del Año Santo Jubilar representa un momento de unidad y devoción para la población pisqueña, consolidando la tradición religiosa y cultural vinculada al Señor de la Agonía.

