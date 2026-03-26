La Fiscalía Provincial Mixta de Vista Alegre, dispuso la apertura de investigación preliminar por el presunto delito de homicidio contra los que resulten responsables, tras el fallecimiento de un adolescente de 17 años de edad, ocurrido en el distrito de Marcona, en la provincia de Nasca.

Homicidio en la zona

La fiscal provincial Fiorela Ines Huamaní Rupay, informó que las investigaciones se siguen contra los que resulten responsables y que, hasta el momento, no se cuenta con personas detenidas por este hecho.

De acuerdo con las primeras diligencias, los hechos se registraron, la madrugada del lunes 23 de marzo en la Avenida Los Leones, en el distrito de Marcona, en circunstancias que se escucharon disparos en la vía pública, impactando uno de ellos al menor antes mencionado, hecho que ha generado preocupación entre los pobladores de la zona, en virtud a los últimos acontecimientos que se viene produciendo en dicho sector.

El adolescente habría recibido el impacto de un proyectil en la cabeza, siendo trasladado de emergencia al Hospital Essalud “María Reiche Neumann”, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El Ministerio Público viene realizando las diligencias correspondientes con la finalidad de esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades conforme a ley.

Marcha pacífica

En tanto, vecinos del distrito de Marcona llevaron a cabo una marcha pacífica por las principales calles del distrito, en respuesta a los recientes hechos de violencia que han conmocionado a la comunidad. La movilización se realizó tras la muerte del menor 17 años, la quema de un mototaxi y actos de vandalismo en viviendas de la zona conocida como Ruta del Sol, donde se reportaron saqueos y varios heridos. La criminalidad está vinculado a conflictos por terrenos en el distrito.

Durante la marcha, los participantes se dirigieron hasta la comisaría de Marcona portando pancartas y gritando frases como “Ni un muerto más, Marcona quiere paz”, demandando justicia y seguridad para sus barrios. Los vecinos exigieron, además, la destitución de la subprefecta Silvia Juárez, otorgándole un plazo de 24 horas para informar al Gobierno Central sobre la ola de violencia en el distrito.

Los manifestantes denunciaron que, hasta el momento, no se registran detenciones relacionadas con los actos vandálicos, los destrozos ni con el trágico fallecimiento del menor. “Marcona se está convirtiendo en tierra de nadie”, señalaron los vecinos, quienes hicieron un llamado urgente a las autoridades para reforzar la seguridad y proteger a la población ante la escalada de hechos delictivos.

VIDEO RECOMENDADO