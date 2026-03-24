Un menor de 17 años falleció en medio de un hecho de violencia registrado durante la madrugada del lunes 23 de marzo en el distrito de Marcona, en la provincia de Nasca. El incidente ocurrió en la avenida Los Leones, en pleno centro poblado, generando alarma entre los vecinos.

Muerte violenta

De acuerdo con información preliminar, el suceso se habría producido en horas de la madrugada, cuando residentes de la zona reportaron disturbios y situaciones de riesgo en la vía pública. Tras lo ocurrido, se confirmó la muerte del adolescente, lo que ha causado consternación entre los pobladores.

Las primeras diligencias apuntan a que el fallecimiento habría sido provocado por un proyectil de arma de fuego, aunque las circunstancias exactas aún son materia de investigación. Agentes del Área de Investigación Criminal (Areincri) de Nasca se encuentran a cargo del caso para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

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