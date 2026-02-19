Con el objetivo de mantener informada a la ciudadanía, la Dirección Regional de Transportes, realizó mediciones de Radiaciones No Ionizantes (RNI) en el Cercado de Ica, como parte de las acciones técnicas permanentes de monitoreo y fiscalización de antenas de telecomunicaciones.

Parámetros técnicos

Las evaluaciones se desarrollaron en puntos de alta concurrencia pública: centros comerciales, municipalidades, plazas, hospitales, universidades, colegios y parques; con la finalidad de verificar que los niveles de radiación se encuentren dentro de los Límites Máximos Permisibles establecidos en la normativa vigente. Los resultados obtenidos confirmaron que los valores registrados están dentro de los parámetros técnicos permitidos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la radiación emitida por antenas de telecomunicaciones no representa riesgo para la salud cuando se mantiene dentro de los márgenes regulados.

