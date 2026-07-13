El Ministerio de Cultura dispuso la protección provisional del sitio arqueológico “El Mirador”, ubicado en la provincia de Nasca, mediante la Resolución Directoral N.º 000210-2026-DGPA-VMPCIC/MC, publicada el 12 de julio.

Protección en el área arqueológica

La medida tendrá una vigencia de dos años, con posibilidad de ser prorrogada por un periodo similar, y busca preservar el patrimonio arqueológico mientras se desarrollan las acciones para su identificación, declaración y delimitación definitiva.

La resolución se sustenta en el Informe de Inspección N.º 019-2026-SDPCICI-MATG-DDC ICA/MC, de fecha 14 de marzo de 2026, así como en informes técnicos de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal y el plano perimétrico oficial con código PPROV-078-MC_DGPA-DSFL-2026 WGS84.

Como parte de las medidas preventivas, el Ministerio de Cultura ordenó la paralización inmediata de los trabajos de excavación y remoción que se realicen dentro del polígono protegido. Asimismo, dispuso la instalación de señalización y de hitos de delimitación para identificar el área arqueológica.

La resolución también establece el retiro de estructuras temporales, maquinaria, herramientas y otros elementos que se encuentren al interior del sitio y que puedan generar afectaciones al patrimonio cultural.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica será la encargada de ejecutar las medidas de protección, además de realizar las acciones de control y coordinación con las entidades competentes para garantizar el cumplimiento de la resolución.

Por su parte, la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal asumirá el proceso administrativo y legal orientado a la identificación, declaración y delimitación definitiva del sitio arqueológico.

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