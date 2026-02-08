El Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco dispuso la realización de diligencias preliminares a fin de esclarecer la presunta desaparición de un trabajador pesquero en el distrito de San Andrés, provincia de Pisco.

Diligencia fiscal

La investigación está a cargo del fiscal provincial Rubén Guillermo López Rueda, quien, con fecha 4 de febrero de 2026, ordenó que las diligencias preliminares sean ejecutadas por la Comisaría de San Andrés, en el marco de sus competencias.

Según la denuncia, el hecho habría ocurrido en el muelle artesanal José Olaya Balandra, donde se reportó la desaparición de Yamir Antonio Uchuya Paucar, de 29 años de edad, quien el pasado 19 de enero salió a realizar faena de pesca aproximadamente a 20 millas mar adentro, sin que hasta la fecha se tenga conocimiento de su retorno.

“El Ministerio Público viene realizando las acciones correspondientes con la finalidad de determinar las circunstancias del hecho y adoptar las medidas que correspondan conforme a ley, reafirmando su compromiso con la investigación oportuna y la defensa de los derechos fundamentales de las personas”, señalan en su comunicado.

