La actual Miss Universo 2025 Fátima Bosch culminó su visita a la provincia de Ica, tras participar en una serie de actividades oficiales y culturales que incluyeron un masivo pasacalle costumbrista en la Plaza de Armas de Ica, donde cientos de personas se congregaron para despedirla.

Reina universal

La presencia de la reina de belleza formó parte de una agenda oficial desarrollada los días 17 y 18 de abril, que incluyó recorridos turísticos, actividades protocolares y eventos culturales orientados a la promoción de la región.

El momento más concurrido se registró durante el pasacalle realizado en el centro de la ciudad, donde agrupaciones artísticas y danzas tradicionales acompañaron el recorrido, generando gran expectativa entre los asistentes. El evento tuvo como objetivo resaltar las expresiones culturales de la región y su potencial turístico.

Durante su estadía, Bosch también participó en actividades vinculadas a la promoción de atractivos como la laguna de Huacachina, donde realizó su ingresó místico en un bote por el espejo de agua, también estuvo en el Santuario de Luren y otros puntos emblemáticos de Ica, en el marco de una agenda oficial de carácter internacional.

Al cierre de su visita, la Miss Universo se despidió de la ciudad entre muestras de afecto del público que se dio cita en la Plaza de Armas, donde se vivieron momentos de aplausos y despedida tras su participación en el pasacalle costumbrista. Estuvo acompañada de la Miss Perú 2026, Luren Márquez.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO