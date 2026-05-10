Las controvertidas “momias de Nazca”, presentadas años atrás como supuestas evidencias de seres extraterrestres, reaparecieron en los recientes archivos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP).

Afirmaciones desacreditadas

El 8 de mayo, las autoridades estadounidenses publicaron un primer lote de documentos históricos, videos y reportes vinculados a investigaciones sobre OVNIs realizadas durante décadas. Entre los expedientes difundidos figura el episodio ocurrido en el Congreso de México en septiembre de 2023, donde Maussan presentó dos supuestos cuerpos “no humanos” durante una audiencia pública sobre fenómenos aéreos anómalos.

Según los documentos oficiales, el caso fue incorporado dentro del registro de eventos revisados por agencias estadounidenses debido a la repercusión internacional que alcanzó. No obstante, el informe no valida la teoría extraterrestre y más bien menciona el episodio como un ejemplo de afirmaciones que posteriormente fueron desacreditadas por análisis técnicos y científicos.

Las piezas conocidas como “María”, “Wawita”, “Albert” y “Josefina” permanecen actualmente bajo custodia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, en la provincia de Ica. Estos restos fueron hallados en la zona de Nasca y durante años alimentaron teorías sobre un posible origen extraterrestre, pese a los constantes cuestionamientos de arqueólogos y especialistas.

El Ministerio de Cultura y el Ministerio Público del Perú ya habían determinado anteriormente que varias piezas similares fueron elaboradas utilizando restos arqueológicos auténticos de Nasca y Palpa, manipulados para aparentar características no humanas. Las autoridades consideraron que dichas alteraciones constituyen una afectación al patrimonio cultural peruano.

Diversos estudios científicos también rechazaron la autenticidad de los cuerpos exhibidos. El Comité Mundial de Estudios de Momias afirmó que los restos fueron mutilados y alterados con fines comerciales, mientras que investigaciones publicadas en revistas especializadas concluyeron que algunas estructuras fueron confeccionadas usando cráneos de llama y huesos ensamblados artificialmente.

Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México aclaró que únicamente realizó pruebas de carbono 14 para determinar la antigüedad de ciertas muestras, precisando que nunca certificó un origen extraterrestre.

De esta manera, las llamadas “momias de Nasca” vuelven a ocupar titulares internacionales, aunque ahora dentro de un contexto de escepticismo científico y revisión oficial de casos considerados desacreditados.

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