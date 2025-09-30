Un crimen aún sin explicación sacudió la madrugada del lunes a los vecinos del sector conocido como “Curva Peligrosa”, en la provincia de Pisco. Un mototaxista identificado como “Cuchito” fue atacado con arma blanca por dos sujetos.

Ataque criminal

La víctima se encontraba en la zona para asistir a un evento familiar, cuando fue interceptado por los agresores. Pese a estar gravemente herido, logró subir a su mototaxi —una unidad azul con blanco de placa 8846-WA— y emprendió camino hacia el Hospital en busca de ayuda.

A pocos minutos del centro médico, perdió el control del vehículo y se estrelló contra un poste. Falleció antes de poder ser atendido por el personal de salud.

Los vecinos y otros mototaxistas de la zona quedaron consternados por lo ocurrido. Algunos aseguran que la Curva Peligrosa no lleva ese nombre por casualidad: es un punto habitual de robos, asaltos y ataques violentos, sobre todo durante la noche.

Las investigaciones están en curso. La División de Investigación Criminal (Divincri) de Pisco ya ha iniciado el levantamiento de testimonios y revisión de cámaras de seguridad en los alrededores. Familiares y amigos de “Cuchito” han exigido justicia.

