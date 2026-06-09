Un adulto mayor fue víctima del robo de su mochila en la provincia de Nasca y tuvo que perseguir al sospechoso por varias cuadras en un intento por recuperar sus pertenencias, según muestran imágenes captadas por cámaras de seguridad.

Confrontó al delincuente

El hecho ocurrió alrededor de las 12:58 del mediodía del 8 de junio. En los videos se observa a la persona de la tercera edad corriendo detrás de un sujeto mientras le grita que se detenga y le devuelva la mochila que, le había sido sustraída momentos antes.

De acuerdo con testimonios de vecinos de la zona, el sospechoso sería un ciudadano de nacionalidad venezolana que suele realizar labores de limpieza de parabrisas en los semáforos de la ciudad.

Las imágenes muestran la desesperación de la víctima, quien pese a su edad avanzó varias cuadras siguiendo al presunto delincuente con la esperanza de recuperar sus pertenencias. El ciudadano logró frenarlo y tras confrontarlo pudo recuperar su mochila.

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