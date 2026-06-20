La inseguridad volvió a golpear a la provincia de Nasca la noche del último jueves, cuando una mujer fue víctima de un violento asalto en el sector Los Jardines, cerca de una oficina de Olva Courier. Delincuentes armados le arrebataron un bolso que contenía aproximadamente S/60 mil. El hecho generó alarma entre los vecinos quienes presenciaron el ataque.

Grave delito

Cámaras de seguridad registraron el momento en que la víctima estaciona su vehículo color plateado y desciende de la unidad. En ese instante, una camioneta negra, de marca Hyundai y con lunas polarizadas, se detiene a pocos metros. Los ocupantes permanecieron en actitud sospechosa. Todo quedó grabado en las imágenes de seguridad.

Segundos después, tres sujetos con armas de fuego, vestidos de negro y con el rostro cubierto descendieron de la camioneta. Los delincuentes se dirigieron rápidamente hacia la mujer, quien intentó escapar al notar el peligro. La escena se desarrolló en cuestión de segundos. La víctima fue sorprendida en plena vía pública.

Dos de los sujetos intentaron abrir el vehículo de la agraviada, pero al encontrarlo asegurado desistieron del robo. Mientras tanto, un tercer implicado continuó el ataque directo contra la mujer. El accionar fue coordinado y premeditado. Los delincuentes actuaron con rapidez para evitar ser identificados.

En ese momento, el sujeto interceptó a la víctima y le arrebató el bolso con el dinero, provocando su caída sobre la vía. Tras concretar el robo, los tres delincuentes huyeron nuevamente en la camioneta. El vehículo se dio a la fuga con rumbo desconocido. La víctima quedó tendida tras el ataque.

De acuerdo con información preliminar, la placa visible del vehículo no coincidiría con sus características reales, por lo que habría sido adulterada para evitar su identificación. La Policía Nacional del Perú inició las investigaciones para ubicar a los responsables.

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