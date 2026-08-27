Un accidente de tránsito entre dos buses que trasladaban a trabajadores agrícolas dejó 31 personas heridas la madrugada de este miércoles 26 de agosto en el sector de Portachuelo, distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca.

Siniestro vial

El choque ocurrió alrededor de las 4:00 a. m., en el kilómetro 457 de la carretera Panamericana Sur. Tras el impacto, uno de los vehículos terminó volcado, mientras que ambos buses registraron severos daños en la parte delantera.

De acuerdo con la información preliminar, uno de los buses trasladaba personal que se dirigía a trabajar al fundo Guille, ubicado en el centro poblado Pajonal Bajo-Micaela Bastidas, en el distrito de Vista Alegre.

Los heridos, cuyas edades estarían comprendidas entre los 20 y 60 años, fueron evacuados al Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca, donde ingresaron por el área de emergencia para recibir atención médica.

En el traslado participaron ambulancias de las compañías de bomberos de Nasca y Vista Alegre, además de unidades de Serenazgo de ambos distritos. Algunas personas también fueron trasladadas en camionetas de serenazgo debido a la cantidad de afectados.

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