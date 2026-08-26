Un violento accidente de tránsito se registró en la nueva Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 202, en la provincia de Chincha, donde dos camiones volquete protagonizaron un fuerte choque que dejó una de las unidades seriamente afectada.

Siniestro vial

El impacto fue de tal magnitud que uno de los volquetes terminó volcado sobre la carretera, provocando la interrupción temporal del tránsito vehicular en este importante tramo de la vía que conecta Chincha con Ica.

Como consecuencia del brutal accidente, uno de los conductores sufrió múltiples lesiones y fue auxiliado en el lugar para posteriormente ser evacuado al Hospital San José de Chincha, donde quedó bajo atención médica.

Hasta la zona llegaron efectivos de la Policía de Carreteras y personal de Covi Perú, quienes realizaron las labores de seguridad y recuperación de la vía. Posteriormente, una grúa permitió retirar el vehículo accidentado y despejar la carretera para restablecer progresivamente el tránsito.

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