Un violento accidente de tránsito se registró la tarde de ayer en el distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca, dejando como saldo una persona herida y graves daños materiales. El hecho ocurrió a pocos metros del ingreso al aeropuerto local, en plena carretera Panamericana Sur.

Siniestro vial

Según testigos en la zona, una motocicleta de placa 2970-AY impactó fuertemente contra el lateral de una minivan con matrícula CKW-098. Producto del choque, el conductor de la moto salió despedido y cayó violentamente sobre la pista, quedando herido en medio de un charco de sangre.

En el lugar del accidente quedaron evidencias claras de la brutalidad del impacto: la motocicleta quedó tendida sobre el asfalto con severos daños, mientras que la miniván presentaba una abolladura considerable en el costado y varias lunas rotas.

Agentes de la Policía Nacional llegaron rápidamente para controlar el tránsito vehicular en la zona, mientras que personal de emergencia trasladó al herido de urgencia al hospital de Nasca, tras haber perdido abundante sangre.

En tanto, en Ica, se registró otro choque entre un mototaxi y un vehículo Station Wagon en la avenida Manuel Santana Chiri, a la altura del grifo Icatom. El automóvil, un Nissan blanco con placa F8D-570, fue impactado fuertemente en la parte trasera por la mototaxi de color rojo.

El impacto provocó la rotura de las lunas traseras del vehículo y otros daños materiales. El conductor de la mototaxi resultó herido tras caer al pavimento, siendo auxiliado por los servicios de emergencia y trasladado a un hospital de la zona.

Por su parte, la mototaxi también sufrió daños significativos, incluyendo la rotura del parabrisas y luces reflectoras.

