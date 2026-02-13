Un depravado sexual ha sido condenado a pasar el resto de su vida en la cárcel. El sujeto violó a una menor de edad en la provincia de Nasca. Fue capturado en octubre del 2024, ya que tenía una orden detención preliminar emitida por el juez del Segundo Juzgado de Investigación de Nasca, desde la fecha se encuentra en la cárcel y ahora se le ha aplicado una condena.

Ultraje sexual

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nasca, a través del Primer Despacho, obtuvo una sentencia condenatoria de cadena perpetua contra Jamer Micheel Guardia Hilario de 23 años, alias “Durako”, tras demostrarse su responsabilidad penal en el delito de violación sexual en agravio de una menor de 13 años.

La fiscal adjunta provincial Mercedes Paola Sáenz Venero presentó las pruebas contundentes que acreditaron que el sentenciado abusó de la víctima de identidad reservada hasta en dos oportunidades durante el mes de junio de 2023, vulnerando la integridad física y psicológica de la menor.

La contundencia de los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público permitió que el órgano jurisdiccional acogiera el pedido de la pena máxima.

El sentenciado fue capturado el pasado 2 de octubre de 2024 en el sector de Tierras Blancas (Nasca), en cumplimiento de una orden de detención preliminar emitida por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Nasca.

Tras un riguroso proceso judicial, la Fiscalía logró que se aplique la sanción de cadena perpetua, reafirmando el compromiso de la institución en la protección de las poblaciones vulnerables.

