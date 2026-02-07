La Fiscalía Provincial Mixta de Vista Alegre obtuvo una sentencia condenatoria de 13 años, 11 meses y 10 días de pena privativa de libertad efectiva contra Rander Luis Díaz Abad, hallado culpable del delito de violación sexual en grado de tentativa, en agravio de una adolescente de 16 años.

Grave delito

La investigación, liderada por la fiscal adjunta provincial Shirley Magaly Velarde Benavides, acreditó que el suceso ocurrió en febrero del 2025, en el distrito de Vista Alegre, en la provincia de Nasca. Díaz Abad, quien mantenía un vínculo de amistad con el hermano de la víctima, llegó al domicilio de esta última en estado de ebriedad consultando por su amigo.

Al constatar que la menor se encontraba sola en la vivienda, el sujeto intentó consumar el abuso sexual. Sin embargo, el ataque fue frustrado gracias a los gritos de auxilio de la agraviada, los cuales alertaron a un vecino que acudió de inmediato en su socorro, logrando interrumpir el acto delictivo.

Tras la sustentación de las pruebas recabadas por el Ministerio Público, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Zona Sur - Ica dictó la sentencia condenatoria. Además de la pena de cárcel, que el sentenciado cumple en calidad de reo en cárcel, se fijó el pago de S/ 5,000.00 soles por concepto de reparación civil a favor de la víctima.

