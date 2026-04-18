La Fiscalía Provincial Mixta de Vista Alegre, logró una sentencia condenatoria de 8 años y 9 meses de pena privativa de libertad contra Luis Alberto Granda Ojeda, por la comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión agravada, en grado de tentativa, en agravio de un maestro de construcción civil.
Sentencia por extorsión
La sentencia fue obtenida por la fiscal adjunta provincial Shirley Magali Velarde Benavides, quien sustentó durante el juicio oral los elementos de prueba que acreditaron la responsabilidad penal del imputado.
Durante el desarrollo del proceso, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron al órgano jurisdiccional emitir un fallo condenatorio, imponiendo la condena, así como el pago de S/ 2,000 por concepto de reparación civil a favor del agraviado.
De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 10 de diciembre del 2024, cuando el imputado actuando como supuesto dirigente sindical de construcción civil, amenazó al agraviado maestro de obra para obligarlo a otorgar cupos de trabajo bajo coacción.
La situación escaló cuando los acompañantes de los acusados emplearon un fierro tipo “pata de cabra” para amedrentar a los trabajadores y arrebataron un teléfono celular con el que se grababan las amenazas.
