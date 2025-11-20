Un grave hecho de violencia viene siendo investigado por agentes del Área de Investigación Criminal (Areincri-Nasca), luego de que un joven de 27 años ingresara al hospital Ricardo Cruzado Rivarola con una herida de bala en el cuello. El caso, ocurrido en una vivienda de la avenida Micaela Bastidas N.° 224, ha generado preocupación en la población debido a la brutalidad con la que actuó el agresor.

Ataque criminal

La víctima fue identificada como Erick Brayan Misaico Gamboa (27), quien llegó al nosocomio y fue atendido de emergencia por personal médico. Pese a la gravedad del hecho, el joven se mantiene estable y pudo brindar su testimonio a las autoridades.

Según relató Misaico Gamboa, el ataque ocurrió el 16 de noviembre, cuando se encontraba en el interior del domicilio donde había acordado reunirse con un individuo identificado únicamente como “Christian”. Durante el encuentro, el sujeto habría aprovechado un descuido para dispararle por la espalda, impactándolo en la zona del cuello.

Tras realizar el disparo, el agresor habría sustraído el teléfono celular de la víctima antes de huir del lugar, dejándolo herido y sin posibilidad de pedir ayuda de inmediato.

El violento episodio fue denunciado ante la Policía, que activó diligencias urgentes y procedimientos de búsqueda para identificar y ubicar al presunto responsable.

