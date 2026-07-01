Un nuevo problema relacionado con el sistema de alcantarillado mantiene en alerta a vecinos del distrito de Vista Alegre, en Nasca. El colapso de una red de desagüe habría provocado el aniego de aguas servidas en diversos sectores de la localidad, afectando viviendas, talleres y parte de la infraestructura del Estadio Municipal Manuel Antonio Elías Santa Cruz.

Contaminación en la zona

De acuerdo con los testimonios de vecinos, el problema se habría originado en el sector Ampliación Nueva Unión, donde vecinos reportaron el rebose de aguas residuales desde hace varios días. El flujo de desagüe recorrió varias cuadras hasta llegar a la primera cuadra de la calle Ica, una de las áreas más afectadas.

Las aguas servidas ingresaron a negocios y domicilios, causando malos olores y preocupación por posibles consecuencias sanitarias. Algunos propietarios tuvieron que utilizar palas y abrir canales improvisados para tratar de dirigir el agua hacia buzones cercanos y evitar que continúe inundando sus establecimientos.

“Esto ha sido una incomodidad bastante grande. Amanecimos con el taller lleno de agua. No solamente hay talleres, también hay cocheras, hospedajes y viviendas afectadas. Es una situación bastante incómoda”, manifestó uno de los vecinos perjudicados.

Otro residente señaló que el problema no es reciente y cuestionó la demora en la atención de la emergencia. “Un accidente le puede pasar a cualquier empresa, pero esto ya sería dejadez. Estamos así desde el sábado y hasta ahora no vemos una solución definitiva”, expresó.

La situación también alcanzó al principal recinto deportivo del distrito. Según denunciaron los vecinos, las aguas servidas ingresaron al estadio municipal, afectando zonas cercanas a la caseta de árbitros, áreas de circulación y parte de la pista atlética utilizada diariamente por deportistas y menores de edad.

“Mira cómo están las bases del estadio. Todo este desagüe ha ingresado por la puerta principal. El olor es insoportable y la humedad ya está afectando la infraestructura. Esto perjudica a todos los que utilizan este espacio”, indicó uno de los ciudadanos entrevistados.

Los afectados también denunciaron que el agua contaminada ingresó a más de una decena de locales ubicados en la zona. “Tenemos que trabajar soportando este olor. Son aguas de desagüe y nadie puede permanecer cómodo en estas condiciones”, relató un comerciante.

Asimismo, los vecinos cuestionaron la respuesta de Emapavigs evitar que el problema continúe agravándose. “Pagamos nuestros recibos de agua y desagüe. Lo mínimo que esperamos es que atiendan una emergencia de este tipo con rapidez”, señalaron.

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