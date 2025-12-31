Una sentencia fue impuesta por el Poder Judicial, luego de que el Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nasca lograra que se condene a 30 años, 6 meses y 18 días de cárcel a Gerson Wilson Baldera Chiquián, responsable del delito de feminicidio en agravio de su conviviente, una menor de 16 años de iniciales A. R. CH. T.

Muerte violenta

El crimen se registró la noche del 6 de agosto de 2024, en la azotea del hotel Musok, ubicado en el jirón Bolognesi N° 751, en la ciudad de Nasca, lugar donde ambos convivían. Las investigaciones determinaron que el acusado actuó en un contexto de violencia familiar, sometiendo a la adolescente y causándole la muerte por estrangulamiento.

De acuerdo con las pericias forenses, la víctima fue estrangulada con un collar de nailon negro con un dije de la letra “A”, descartándose totalmente la hipótesis de suicidio que pretendía sostener la defensa. Los informes técnicos y la necropsia confirmaron que se trató de un acto doloso.

Durante el juicio oral, la fiscal adjunta provincial Mercedes Paola Sáenz Venero presentó pruebas determinantes que evidenciaron la responsabilidad penal del sentenciado, entre ellas pericias médico-legales y diligencias policiales realizadas en el lugar de los hechos.

Asimismo, la familia de la menor denunció que la adolescente era víctima de explotación laboral y amenazas, situación que agravó el contexto de vulnerabilidad en el que se encontraba antes de perder la vida. Estos elementos fueron considerados por el colegiado al momento de emitir la sentencia.

La Policía y el Ministerio Público señalaron que las inconsistencias encontradas en la escena, especialmente las marcas en el cuello de la víctima, fueron clave para desmontar la versión inicial del acusado y sustentar el delito de feminicidio.

Cabe señalar que el sujeto se encuentra en la cárcel desde agosto del 2024, fecha en que el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Nasca declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado por la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Nasca y le impuso nueve meses de prisión preventiva contra de Gerson Wilson Baldera Chiquian de 29 años.

La Fiscalía expuso el año pasado los elementos de convicción como la información policial, que detalla el hecho se registró en una habitación del hotel Musok, ubicado en la séptima cuadra de la calle Bolognesi con Tarapacá, en la provincia nasqueña, donde fue hallada la adolescente sin vida.

