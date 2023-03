La Contraloría General de la República, detectó irregularidades en la contratación de servicios de consultoría y ejecución de obra para el mejoramiento del servicio de agua potable en los anexos Nueva Villa, María Reiche Newman, Virgen de Chapi y 28 de Julio del distrito de Vista Alegre en Nasca.

No acreditó requerimientos

La entidad, logró evidenciar que dichos servicios no cumplieron con las condiciones técnicas y contractuales. Se identificó presunta responsabilidad penal en seis exfuncionarios. El servicio de consultorías contratado por la municipalidad Distrital de Vista Alegre con un presupuesto ascendente a S/ 4 millones 980 mil 731, se ejecutó con el objetivo de beneficiar a más de 3696 pobladores.

De acuerdo al Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 005-2023-2-0407, en el año 2014 se contrató y pagó al contratista, pese a que no acreditó los requerimientos técnicos mínimos para el estudio hidrogeológico (estudio integral del agua subterránea), lo que afectó la finalidad de la contratación y la transparencia en los actos de gestión.

Asimismo, el contratista no acreditó la experiencia del personal propuesto para la ejecución de la obra. Además, incumplió los requisitos mínimos para la admisibilidad de la propuesta y no debió pasar a la siguiente etapa de calificación. No obstante, el comité especial admitió la propuesta.

Se comprobó también, que la municipalidad modificó las condiciones de pago inicialmente pactadas en el contrato para la elaboración del expediente técnico, posibilitando un pago adelantado del 30% a favor del contratista antes de la entrega del expediente técnico.

Los resultados del servicio de control posterior, que comprendió el periodo del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018, fue notificado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de la Corrupción para el inicio de las acciones penales.

