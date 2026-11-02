Incomodidad y reclamos se registraron durante las elecciones complementarias para elegir al alcalde y regidores del centro poblado de Tulín, organizadas por la Municipalidad Provincial de Nasca, donde vecinos cuestionaron la participación de ciudadanos que serían residentes de El Ingenio y que aparecen en el padrón electoral.

Los moradores consideran que personas ajenas a la localidad no deberían intervenir en la elección de sus próximas autoridades. La jornada electoral se desarrolló en la I.E. N.° 22397 “Adelina Fernández Alvarado”.

Reclamos en elecciones

Una de las vecinas expresó su malestar porque sus hijos, pese a contar con DNI registrado en Tulín, no figuran en la lista de electores. “Tengo dos hijos que están en Ica, uno en Lima, y no están en el padrón. Tienen DNI de Tulín”, manifestó. También cuestionó que ciudadanos de El Ingenio sí puedan votar en esta jurisdicción.

La candidata Jessica Rojas aseguró que fue la única postulante que se opuso a esta situación durante una reunión previa con los responsables del proceso. “No vamos a permitir que gente de afuera venga a decidir el futuro de nuestro pueblo”, expresó, al sostener que los pobladores de Tulín deberían elegir a sus propias autoridades.

Asimismo, cuestionó que algunos candidatos y sus familiares estuvieran buscando y acompañando a los electores durante la jornada. “Los candidatos ya hicieron su campaña, no pueden estar jalando, metiéndole a la gente. Dejemos que el pueblo decida a quién quiere como autoridad”, manifestó. Añadió que su intención es que el proceso se desarrolle sin presiones y con respeto a la voluntad ciudadana.

Por su parte, el candidato Alonso Sánchez García sostuvo que la participación de las personas incluidas en el padrón responde a las disposiciones del proceso y a la intervención del Reniec y el Jurado Nacional de Elecciones. Explicó que tuvieron aproximadamente dos días para completar sus listas y presentar la documentación requerida, por lo que consideró que no hubo tiempo suficiente para revisar todas las observaciones.

En tanto, un poblador señaló que los cuestionamientos ya habían sido advertidos ante el comité electoral.

Sobre el proceso, el Reniec informó que elaboró 3 398 padrones electorales en coordinación con 180 municipalidades provinciales, considerando los domicilios declarados en el DNI, información del Renamu y documentación municipal.

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