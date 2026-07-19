Un nuevo hecho de inseguridad ciudadana se registró en el distrito de Marcona, provincia de Nasca, donde un sujeto fue captado por una cámara de seguridad robando el parlante de una mototaxi estacionada en plena vía pública.

Delito en la zona

El acto delictivo ocurrió entre las 2:47 y las 2:51 de la tarde del viernes 17 de julio en el boulevard del pueblo joven Túpac Amaru, cerca del asentamiento humano Micaela Bastidas.

De acuerdo con las imágenes registradas por una cámara de seguridad particular, el presunto delincuente aprovechó que el vehículo se encontraba estacionado para retirar el parlante y abandonar el lugar en pocos minutos.

El sujeto no habría actuado solo. Presuntamente, llegó acompañado de otros individuos a bordo de un mototaxi tipo Torito de color blanco y rojo, identificado con el número 166.

Tras conocerse el robo, se iniciaron las diligencias para identificar y ubicar a los presuntos responsables, apoyándose en las imágenes de seguridad y demás elementos de investigación.

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