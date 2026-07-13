Las cámaras de seguridad de un puesto del Mercado 2 de Pisco registraron el momento en que dos sujetos, que se hicieron pasar por clientes, presuntamente actuaron de manera coordinada para hurtar el celular de una joven universitaria.

Delito en la zona

El hecho ocurrió alrededor de las 8:08 de la mañana de este domingo, cuando uno de los individuos solicitó productos en un puesto de frutas para distraer a la vendedora, mientras su cómplice, vestido con un polo blanco, aprovechó el descuido para tomar el teléfono, guardarlo en uno de sus bolsillos y retirarse del lugar junto a su acompañante. Solo le bastaron 15 segundos para cometer el delito.

De acuerdo con la denuncia de la agraviada, ambos sujetos habrían actuado en complicidad para cometer el hurto. Las imágenes de seguridad serán clave para identificar a los presuntos responsables, mientras no se descarta que otras personas hayan sido víctimas de esta misma modalidad delictiva en la zona. El caso ya es materia de investigación.

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