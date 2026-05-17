En el jirón Colón, en el distrito de Chincha Alta, se produjo el robo de una motocicleta. A las 2:41 de la madrugada de ayer (sábado) un sujeto encapuchado es captado por la cámara de seguridad de un vecino.

Delito en la zona

En el material visual se evidencia al delincuente empujando el vehículo menor, que su propietario había dejado estacionado en la puerta de su vivienda. El autor del hecho delictivo para evitar ser descubierto lleva el motorizado una cuadra más adelante, para recién encender el motor y escapar con dirección desconocida.

La víctima al darse cuenta de lo sucedido solicitó el apoyo policial para la ubicación de su unidad menor y también la identificación, así como la captura del responsable del latrocinio, que es de contextura delgada, vestía buzo y capucha de color blanco en el momento que la cámara capta sus movimientos.

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