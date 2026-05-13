Un ciudadano denunció el robo de su motocicleta lineal ocurrido la noche del último domingo en los exteriores de la pollería “Gordos Chicken”, ubicada en la avenida Cutervo, en la provincia de Ica. El agraviado indicó que el hecho se produjo alrededor de las 7:42 de la noche, mientras se encontraba dentro del establecimiento, y cuestionó la falta de seguridad en la zona.

Delito en la zona

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un sujeto, con el rostro cubierto por una gorra, llegó a bordo de un mototaxi y se dirigió directamente hacia la motocicleta. En apenas 20 segundos, el delincuente logró encender la unidad utilizando una herramienta casera y luego rompió el seguro del timón con el pie antes de huir con rumbo desconocido.

Entre las características distintivas del vehículo figuran el nombre “Luzma” al costado del tanque, luces posteriores especiales y sliders de doble tope de granada.

El propietario solicitó apoyo ciudadano para recuperar su motocicleta y ofreció una recompensa por información verídica que permita identificar al responsable.

Además, señaló que las imágenes de videovigilancia serán fundamentales para que la Policía Nacional pueda dar con los autores del robo, quienes presuntamente sustraen este tipo de vehículos para desmantelarlos y comercializar sus piezas en el mercado negro o exigir dinero a cambio de devolverlos.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO