La carretera que conduce a Uchuymarca, en la provincia de Nasca, colapsó, interrumpiendo por completo el tránsito vehicular y dejando varados a numerosos usuarios que se dirigían a distintos destinos de la zona.

Zona incomunicada

Vecinos de los valles de Pongo, Santa Catalina, Pirca, Uchuymarca y otras localidades aledañas señalaron que el derrumbe era previsible. Según indicaron, días antes ya se había advertido que las aguas que descendían por el cauce estaban socavando la base de la vía, avanzando peligrosamente hacia el cerro. En ese momento, se solicitó la intervención de las autoridades para encauzar el río y proteger la carretera, sin que se adoptaran medidas preventivas.

Como consecuencia del colapso, los pobladores se encuentran seriamente afectados, especialmente los productores agrícolas y ganaderos que ahora no pueden trasladar verduras, quesos y otros productos hacia los mercados de la ciudad de Nasca, generando pérdidas económicas.

